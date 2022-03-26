"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ

Dantes также разместил слова нового куплета из песни.
"В середині
Є різні думки
Але поєднує одно ми вільні
Лунає сміх
Сліз нема
Коли палає біля мене z сміття
Солов'їною
Заспівають всі
Коли подохнеш у своєму бункері
Ворог тут помре
Залишившись в тіні
Hi, everyone! Ми з України", – написал артист.
Утром 25 марта он выложил в сеть первую часть этой композиции.
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Dantes начинал карьеру в дуэте "Дантес & Олейник". С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом "Твоя любимая музыка".