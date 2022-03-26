"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ

Dantes также разместил слова нового куплета из песни.



"В середині

Є різні думки

Але поєднує одно ми вільні



Лунає сміх

Сліз нема

Коли палає біля мене z сміття



Солов'їною

Заспівають всі

Коли подохнеш у своєму бункері



Ворог тут помре

Залишившись в тіні

Hi, everyone! Ми з України", – написал артист.

Утром 25 марта он выложил в сеть первую часть этой композиции.

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