Зеленская отказалась от натурального меха – инициатор движения UAnimals

Супруга украинского президента Елена Зеленская создала прецедент в истории Украины, отказавшись от использования меха в своем гардеробе, считает организатор движения UAnimals Александр Тодорчук.

Зеленская создала прецедент в истории Украины, отказавшись от меха в гардеробе Фото: olenazelenska_official / Instagram

Инциатор движения UAnimals Александр Тодорчук на своей странице в Facebook сообщил, что первая леди Украины Елена Зеленская принципиально отказалась от использования натурального меха.

По словам Тодорчука, об этом он узнал сразу из нескольких достоверных источников, которым доверяет.

"Можно по-разному относиться к президенту (Украины. – "ГОРДОН") и его жене, но на таком уровне это первый прецедент в истории Украины", – написал Тодорчук.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.