Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото

"Дом на дереве. Это было очень спонтанное решение. Мы с дочками решили ехать в необычное для нас путешествие через пять минут. И сразу проплатили домик, потому что я знаю, что если бы мы отложили "на подумать", мы бы не решились. И уже через день мы ехали в Альпийские горы, где ночевали только втроем в настоящем доме на дереве", – написала супруга ведущего.

Контекст:

Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Замуж за Анатолия Анатолича она вышла в 2010 году. У пары трое детей: две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013) – и сын Нил (2021).

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сказал, что вернулся в Украину. Его семья продолжает жить во Франции.