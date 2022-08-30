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30 августа, 2022
 
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Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото

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Юлия Бойко живет с детьми во Франции
Юлия Бойко живет с детьми во Франции
Фото: yulattt / Instagram

Проживающая вместе с детьми жена украинского ведущего Анатолия Анатолича, бизнесвумен Юлия Бойко арендовала на ночь дом, расположенный в Альпах на вершине дерева. Об этом она написала 30 августа в Instagram, разместив соответствующие фото.

"Дом на дереве. Это было очень спонтанное решение. Мы с дочками решили ехать в необычное для нас путешествие через пять минут. И сразу проплатили домик, потому что я знаю, что если бы мы отложили "на подумать", мы бы не решились. И уже через день мы ехали в Альпийские горы, где ночевали только втроем в настоящем доме на дереве", – написала супруга ведущего.

Контекст:

Юлия Бойко – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Замуж за Анатолия Анатолича она вышла в 2010 году. У пары трое детей: две дочери – Алиса (2011) и Лолита (2013) – и сын Нил (2021)

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию. 1 июня он сказал, что вернулся в Украину. Его семья продолжает жить во Франции.

Теги: Франция, война России против Украины, Альпы, Анатолий Анатолич, жена, Юлия Бойко
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