Жена бывшего нардепа Гаврилюка: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла

Супруга бывшего народного избранника Михаила Гаврилюка Ярина Гаврилюк в день рождения мужа разместила в сети откровенное признание.

Ярина Гаврилюк – жена бывшего народного депутата Михаила Гаврилюка, которому 15 августа исполнился 41 год, призналась на своей странице в Facebook, что если бы могла вернуться в прошлое, то во второй раз бы уже к нему не подошла, а побежала.

"Без тебя моя жизнь была бы легче. На голове было бы меньше седины, глаза реже бы страдали от бессонных ночей. Если бы могла вернуться на шесть лет назад и изменить хотя бы одно из своих прошлых действий, то второй раз я бы к тебе не подошла... Я бы к тебе побежала. Потому что морщин, которые появились от смеха, гораздо больше, чем количество седых волос. Потому что каждая бессонная ночь приносила вдохновение. С днем рождения", – написала она.

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2016 году Гаврилюк женился. Его избранницей стала 22-летняя студентка, с которой он познакомился на Майдане. Осенью 2016 года у супругов родилась дочь Злата.