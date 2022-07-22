Жена Кличко показала, как очищает организм

Наталья Кличко показала упаковку соков, которые пьет для очищения организма.

"Время от времени я делаю программу детокс… Я люблю программу соков. Здесь так много разных вариантов! Берегите себя и будьте здоровы", – написала она.

Кличко отметила, что пьет соки три дня.

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Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году.

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступает в Германии в поддержку украинцев.