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24 января, 2023
 
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Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей

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Шурова о своем браке: Когда мы встретились, были два куска стейка с кровью, сейчас мы, скорее, перемороженный фарш
Шурова о своем браке: Когда мы встретились, были два куска стейка с кровью, сейчас мы, скорее, перемороженный фарш
Фото: Olya Shurova / Facebook

Супруга украинского артиста Дмитрия Шурова Ольга 24 января разместила в Facebook фото, на котором запечатлена в момент поцелуя c мужем.

"Ну мы, как всегда, против течения. Когда модно расставаться, празднуем 20 лет [со дня] свадьбы. Ни о чем не жалею, эти годы вместе были просто "агонь", – написала супруга артиста. – Когда мы встретились, были два куска стейка с кровью, сейчас мы, скорее, перемороженный фарш. Но все было как надо". 

https://www.facebook.com/olya.shurova/posts/pfbid06Vsd2TVii4pkNwqXewm8Mkaw23FbaxRC94zHG86LCLoph1Wtv5MHH3j7dV651r4Hl

Контекст:

У Шуровых есть взрослый сын (Лев). Он учится за границей. 

В мае 2021 года Шуров признался, что во время карантина они с женой были на грани развода. Артист отметил, что тогда им не впервые пришлось спасать их брак.

Теги: Дмитрий Шуров, семья, развод
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