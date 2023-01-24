Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей

"Ну мы, как всегда, против течения. Когда модно расставаться, празднуем 20 лет [со дня] свадьбы. Ни о чем не жалею, эти годы вместе были просто "агонь", – написала супруга артиста. – Когда мы встретились, были два куска стейка с кровью, сейчас мы, скорее, перемороженный фарш. Но все было как надо".
У Шуровых есть взрослый сын (Лев). Он учится за границей.
В мае 2021 года Шуров признался, что во время карантина они с женой были на грани развода. Артист отметил, что тогда им не впервые пришлось спасать их брак.