Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей

Шурова о своем браке: Когда мы встретились, были два куска стейка с кровью, сейчас мы, скорее, перемороженный фарш Фото: Olya Shurova / Facebook

"Ну мы, как всегда, против течения. Когда модно расставаться, празднуем 20 лет [со дня] свадьбы. Ни о чем не жалею, эти годы вместе были просто "агонь", – написала супруга артиста. – Когда мы встретились, были два куска стейка с кровью, сейчас мы, скорее, перемороженный фарш. Но все было как надо".

