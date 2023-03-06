Жена страдающего деменцией Уиллиса обратилась к журналистам. Ранее СМИ опубликовали фото больного актера на прогулке с друзьями

"Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько трудно просто вывести его на улицу и безопасно погулять, даже просто выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с друзьями, которые помогали ему, – заявила она. – Это касается фотографов и операторов, которые пытаются сделать фото моего мужа – просто оставьте его в покое. Я знаю, что это ваша работа, но дайте ему пространство. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-то другое. Не кричите ему".
Она попросила не мешать актеру во время прогулок, подчеркнув, что это угрожает его безопасности.
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Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998).
Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).
В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).
30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию [нарушение речи]. Спустя год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз фронтотемпоральная деменция. "К сожалению, проблемы с общением – это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс", – написала тогда его жена.
В начале марта таблоиды обнародовали фото больного актера, запечатлев его на прогулке с друзьями.