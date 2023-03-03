СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию

Издание отмечает, что это первое появление актера на публике после того, как его семья сообщила о его новом диагнозе – деменции.
Сообщается, что актер вышел на прогулку в синем свитере, черных брюках и вязаной шапке. Он встретился с друзьями и выпил кофе.
Фото актера, снятые скрытой камерой, опубликованы на странице таблоида в Twitter, а также на сайте издания.
Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998).
Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).
В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).
30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию [нарушение речи]. Спустя год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз фронтотемпоральная деменция. "К сожалению, проблемы с общением – это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс", – написала тогда его жена.