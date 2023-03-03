СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию

В марте 2022 года семья Уиллиса заявила, что он завершил кинокарьеру из-за проблем со здоровьем Фото: ЕРА

Издание отмечает, что это первое появление актера на публике после того, как его семья сообщила о его новом диагнозе – деменции.

Сообщается, что актер вышел на прогулку в синем свитере, черных брюках и вязаной шапке. Он встретился с друзьями и выпил кофе.

Фото актера, снятые скрытой камерой, опубликованы на странице таблоида в Twitter, а также на сайте издания.