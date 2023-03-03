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03 марта, 2023
 
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СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию

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В марте 2022 года семья Уиллиса заявила, что он завершил кинокарьеру из-за проблем со здоровьем
В марте 2022 года семья Уиллиса заявила, что он завершил кинокарьеру из-за проблем со здоровьем
Фото: ЕРА

Американский таблоид Daily Mail 2 марта разместил фото американского актера Брюса Уиллиса, на которых тот изображен во время прогулки в городе Санта-Моника (Калифорния).

Издание отмечает, что это первое появление актера на публике после того, как его семья сообщила о его новом диагнозе – деменции. 

Сообщается, что актер вышел на прогулку в синем свитере, черных брюках и вязаной шапке. Он встретился с друзьями и выпил кофе. 

Фото актера, снятые скрытой камерой, опубликованы на странице таблоида в Twitter, а также на сайте издания.

Контекст:

Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998). 

Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию [нарушение речи]. Спустя год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз фронтотемпоральная деменция. "К сожалению, проблемы с общением – это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс", – написала тогда его жена.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, актер, Брюс Уиллис, болезнь, диагноз
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