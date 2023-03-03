49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах

На одном из фото Егорова изображена в вышиванке, на другом позирует возле елки в белом платье.

"Вот и воспоминания о моем прекрасном детстве: дикое и свободное, в основном на природе. Спасибо, мама и папа", – написала 49-летняя блогер.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. Там же окончила школу. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Сейчас Егорова является участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Премьера проекта состоялась 17 февраля.