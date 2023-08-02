Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Новости

Жена Тигипко показала их двухэтажный дом

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Зиневич: Обожаю наш дом. Обожаю быть дома
Зиневич: Обожаю наш дом. Обожаю быть дома
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 63-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя бизнесвумен и ресторатор Алла Зиневич 30 июля в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в молочном платье и с букетом розовых роз.

Зиневич показала, как выглядит их с Тигипко двухэтажный дом с внешней стороны. Она снялась на лужайке перед домом, а для одного из снимков – за стеклянной дверью.

"Обожаю наш дом. Обожаю быть дома", – написала Зиневич.

Контекст:

Зиневич – третья жена Тигипко. Он рассказал об отношениях осенью 2021 года. Пара воспитывает троих сыновей.

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

Теги: Сергей Тигипко, жена, дом, Алла Зиневич
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