Жена Тигипко показала их двухэтажный дом

Зиневич показала, как выглядит их с Тигипко двухэтажный дом с внешней стороны. Она снялась на лужайке перед домом, а для одного из снимков – за стеклянной дверью.
"Обожаю наш дом. Обожаю быть дома", – написала Зиневич.
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Зиневич – третья жена Тигипко. Он рассказал об отношениях осенью 2021 года. Пара воспитывает троих сыновей.
Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.