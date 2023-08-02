Жена Тигипко показала их двухэтажный дом

Зиневич показала, как выглядит их с Тигипко двухэтажный дом с внешней стороны. Она снялась на лужайке перед домом, а для одного из снимков – за стеклянной дверью.

"Обожаю наш дом. Обожаю быть дома", – написала Зиневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вербую позитивом та материнством (@alla_zinevych_tigipko)