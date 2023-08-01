Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади

Свентицкая позировала в оливковом платье с драпировками, открытой спиной и разрезом сзади. Образ она дополнила сандалиями.

Экс-жена Ярославского показала себя со всех сторон, в том числе вид сзади. Для некоторых снимков она позировала с подругами.

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Контекст:

Марина Свентицкая родилась в Изюме Харьковской области. С Ярославским познакомилась в 2004 году. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу они сыграли в Лондоне.

Для Ярославского этот брак стал третьим. Разница в возрасте между супругами составляла 29 лет. У пары трое общих детей.

О разводе Ярославского и Свентицкой стало известно 20 апреля. Экс-супруга бизнесмена заявила, что они расстались более года назад.

28 июля 2023 года Свентицкая сообщила, что отдыхает вместе с детьми.