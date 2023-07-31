Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото

Лилиана позировала на фоне пейзажа кантона Антилопы (штат Аризона).

Она снялась в черных шортах, бежевом топе с принтом тату и черных кроссовках.

Также Лилиана опубликовала фото, сделанное в салоне автомобиля.

"Экскурсия по Антилопе пролетела на одном дыхании", – сообщила она.

Яма добавила, что рядом находятся другие известные места – каньон Глен и озеро Лейк Пауэл. Вероятно, она намерена продолжить отдых там.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину хореограф Влад Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Жена Ямы, отвечая на вопрос, почему ее супруг уехал из Украины и не защищает свой дом, заявила, что это личное дело каждого.

Яма женился на Лилиане в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".