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31 июля, 2023
 
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Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото

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Влад и Лилиана Яма проживают в США
Влад и Лилиана Яма проживают в США
Фото: liliya_yama / Instagram

Супруга украинского хореографа и телеведущего Влада Ямы, находящегося в США, блогер Лилиана Яма 30 июля в Instagram Stories опубликовала снимки, сделанные во время путешествия по США.

Лилиана позировала на фоне пейзажа кантона Антилопы (штат Аризона).

Она снялась в черных шортах, бежевом топе с принтом тату и черных кроссовках.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: liliya_yama / Instagram

Также Лилиана опубликовала фото, сделанное в салоне автомобиля.

"Экскурсия по Антилопе пролетела на одном дыхании", – сообщила она.

Яма добавила, что рядом находятся другие известные места – каньон Глен и озеро Лейк Пауэл. Вероятно, она намерена продолжить отдых там.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: liliya_yama / Instagram

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину хореограф Влад Яма не афишировал свое местонахождение. Летом он рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем в США. Танцор отметил, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Жена Ямы, отвечая на вопрос, почему ее супруг уехал из Украины и не защищает свой дом, заявила, что это личное дело каждого.

Яма женился на Лилиане в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".

Теги: США, война, Влад Яма, хореограф, Лилиана Яма, жена
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