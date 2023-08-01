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01 августа, 2023
 
Новости

"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост

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Егорова: Нечего добавить
Егорова: Нечего добавить
Фото: natalia_yegorova / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 31 июля в Instagram разместила видео, снятое у моря.

Егорова позировала стоя на скале на побережье. Она снялась в голубом бикини: бюстгальтере на тонких бретелях и плавках с завязками по бокам.

"Нечего добавить. Это отпуск!" – написала Егорова.

При этом она не назвала страну, в которой отдыхает.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: купальник, блогеры, отдых, блогер, бикини, бюстгальтер, плавки, Наталья Егорова
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