"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост

Егорова позировала стоя на скале на побережье. Она снялась в голубом бикини: бюстгальтере на тонких бретелях и плавках с завязками по бокам.

"Нечего добавить. Это отпуск!" – написала Егорова.

При этом она не назвала страну, в которой отдыхает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)