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22 марта, 2023
 
Новости

Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери

Хеминг и Уиллис поженились в 2009 году
Хеминг и Уиллис поженились в 2009 году
Фото: demimoore / Instagram

Жена американского актера Брюса Уиллиса, 44-летняя британская актриса Эмма Хеминг рассказала, как неизлечимая болезнь супруга изменила ее жизнь. Своими эмоциями она поделилась с подписчиками в Instagram 19 марта – в этот день Уиллису исполнилось 68 лет.

По словам Хеминг, этот день начался для нее со слез. При этом она не стала уточнять, что стало их причиной. 

"Важно, чтобы вы видели все стороны происходящего, – сказала жена Уиллиса. – Мне часто приходят сообщения, в которых люди говорят: "О, ты такая сильная. Не представляю, как ты справляешься". Но у меня нет выбора. Я хотела бы, чтобы он был. Я еще воспитываю двоих детей в этой ситуации". 

Жена актера подчеркнула, что записывает ролик в том числе для поклонников Уиллиса, признавшись, что такие откровенные ролики даются ей нелегко. 

"Иногда в жизни приходится вести себя, как взрослая, и сейчас я так и делаю. Но каждый день есть моменты печали, каждый день чувство потери, и сегодня, в его день рождения, я особенно сильно это ощущаю", – сказала Хеминг.

Контекст:

Брюс Уиллис Родился 19 марта 1955 года. Самые известные фильмы с его участием – "Крепкий орешек" (1988), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998). 

Актер дважды был женат. От брака с американской актрисой Деми Мур у него есть три дочери: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).

В марте 2009 года актер женился на Хеминг. Она младше актера на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014).

30 марта 2022 года семья Уиллиса объявила о завершении его кинокарьеры из-за проблем со здоровьем – тогда у него диагностировали афазию [нарушение речи]. Спустя год семья артиста заявила, что его состояние ухудшилось, а медики поставили ему диагноз фронтотемпоральная деменция. "К сожалению, проблемы с общением – это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс", – написала тогда его жена.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, актер, Брюс Уиллис, болезнь, семья, актриса, диагноз, Эмма Хеминг
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