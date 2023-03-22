Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери

По словам Хеминг, этот день начался для нее со слез. При этом она не стала уточнять, что стало их причиной.

"Важно, чтобы вы видели все стороны происходящего, – сказала жена Уиллиса. – Мне часто приходят сообщения, в которых люди говорят: "О, ты такая сильная. Не представляю, как ты справляешься". Но у меня нет выбора. Я хотела бы, чтобы он был. Я еще воспитываю двоих детей в этой ситуации".

Жена актера подчеркнула, что записывает ролик в том числе для поклонников Уиллиса, признавшись, что такие откровенные ролики даются ей нелегко.