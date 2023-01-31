Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем

По словам шамана, он не хочет "стоять перед алтарем и думать о своих проблемах со здоровьем". Верретт признался, что речь идет о пересадке почки. Он отметил, что ему так и не удалось найти донора.

Жених принцессы Норвегии рассказал, что его избранница хотела стать его донором, но ее почка не подошла.

Шаман признался, что сейчас поддерживает отношения с Мартой Луизой на расстоянии, и отметил, что невеста заботиться о том, чтобы он "регулярно измерял свое кровяное давление и заботился о себе".