Жених принцессы Норвегии – шаман из США заявил, что не сможет на ней жениться, пока не решит свои проблемы со здоровьем

По словам шамана, он не хочет "стоять перед алтарем и думать о своих проблемах со здоровьем". Верретт признался, что речь идет о пересадке почки. Он отметил, что ему так и не удалось найти донора.
Жених принцессы Норвегии рассказал, что его избранница хотела стать его донором, но ее почка не подошла.
Шаман признался, что сейчас поддерживает отношения с Мартой Луизой на расстоянии, и отметил, что невеста заботиться о том, чтобы он "регулярно измерял свое кровяное давление и заботился о себе".
Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.
В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.
В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. Принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.
На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.
После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи. По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".
В 2012 году Верретт уже перенес пересадку почки. Тогда донором стала его сестра. Теперь он нуждается в пересадке второй почки.