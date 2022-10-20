Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана

Помолвка 51-летней принцессы Марты Луизы и ее 47-летнего американского жениха шамана Дурека Варрета вызвала много споров в Норвегии.

Ранее в этом месяце норвежская пресса сообщила, что в Королевском дворце в Осло состоялось несколько встреч, на которых обсуждался титул принцессы Марты Луизы, пишет сайт.

Споры вызваны неоднозначной репутацией ее жениха. Он успел сделать несколько спорных заявлений о здоровье и рекламировал медальон, способный вылечить Covid.

"Мы, конечно, заметили, что кое-что из того, что было сказано и сделано, вызвало немало дискуссий. Некоторые из них также вызвали споры. Мы должны поговорить о том, чтобы выяснить это", – прокомментировал ситуацию наследный принц Хокон.

Марта Луиза и Дурек обручились в июне этого года.

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После новости о помолвке принцессы стало известно, что несколько ассоциаций в Норвегии, о которых заботилась Марта Луиза, прервали сотрудничество с ней. После этого родители Марты Луизы – король Гаральд и королева – Соня впервые прокомментировали выбор принцессой ее партнера. Тогда король Гаральд сказал, что они заметили культурное столкновение.

В сентябре опрос, проведенный норвежской газетой Dagbladet, показал, что целых 53,9 % опрошенных считают, что принцессе следует отказаться от своего титула, сообщает Royal Center.