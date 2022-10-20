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20 октября, 2022
 
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Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана

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Принцесса Норвегии Марта Луиза обручилась с шаманом Дуреком в июне
Принцесса Норвегии Марта Луиза обручилась с шаманом Дуреком в июне
Фото: iam_marthalouise / Instagram

Наследный принц Норвегии подтвердил, что в его семье продолжаются споры о том, сохранит ли его сестра, принцесса Марта Луиза, свой королевский титул, 18 октября пишет британький сайт Royal Center.

Помолвка 51-летней принцессы Марты Луизы и ее 47-летнего американского жениха шамана Дурека Варрета вызвала много споров в Норвегии.

Ранее в этом месяце норвежская пресса сообщила, что в Королевском дворце в Осло состоялось несколько встреч, на которых обсуждался титул принцессы Марты Луизы, пишет сайт.

Споры вызваны неоднозначной репутацией ее жениха. Он успел сделать несколько спорных заявлений о здоровье и рекламировал медальон, способный вылечить Covid.

"Мы, конечно, заметили, что кое-что из того, что было сказано и сделано, вызвало немало дискуссий. Некоторые из них также вызвали споры. Мы должны поговорить о том, чтобы выяснить это", – прокомментировал ситуацию наследный принц Хокон.

Марта Луиза и Дурек обручились в июне этого года.

После новости о помолвке принцессы стало известно, что несколько ассоциаций в Норвегии, о которых заботилась Марта Луиза, прервали сотрудничество с ней. После этого родители Марты Луизы – король Гаральд и королева – Соня впервые прокомментировали выбор принцессой ее партнера. Тогда король Гаральд сказал, что они заметили культурное столкновение.

В сентябре опрос, проведенный норвежской газетой Dagbladet, показал, что целых 53,9 % опрошенных считают, что принцессе следует отказаться от своего титула, сообщает Royal Center.

Контекст:

Марта Луиза занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола после брата и двух племянников.

В 2017 году принцесса развелась со своим первым мужем, писателем Ари Беном после 15 лет семейной жизни. В браке у пары родились три дочери. Спустя два года после развода он покончил жизнь самоубийством.

В том же году Марта Луиза начала встречаться с Верреттом. 50-летняя принцесса старше своего избранника на три года. 7 июня 2022 года пара сообщила о помолвке.

На сайте Верретта указано, что он проводит спиритические сеансы и является духовником американской актрисы Гвинет Пэлтроу.

После помолвки с принцессой Верретт в интервью People заявил, что является первым современным темнокожим мужчиной, который станет мужем представительницы европейской королевской семьи. По словам шамана, это создаст прецедент для его народа. Он также отметил, что "в Африке всегда были короли и королевы, но, к сожалению, они не были признаны в мире так, как они того заслуживают".

Теги: Норвегия, принцесса, помолвка, Дурек Варретт
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