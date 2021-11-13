"Живем насыщенной половой жизнью". Василиса Фролова показала восьмимесячного сына

Фролова: Фотографируемся мы редко, но сразу много Фото: vasyafrolova / Instagram

На первом фото 43-летняя ведущая позирует с ребенком на полу, а на втором они делают селфи.

"Мы теперь живем насыщенной половой жизнью. Залезаем в самые укромные уголки, чтобы дотянуться до самого запретного, обожаем провода, трясем торшеры и светильники изо всех сил, будто сверху должны посыпаться плоды, переворачиваем мусорные ведра, облизываем колеса от коляски, жуем тапочки, весело нам, короче!" – подписала она публикацию

Фролова также добавила, что фотографируются они с сыном "редко, но сразу много, и ей лень отбирать лучшее фото", поэтому она оставляет в соцсети сразу все.

"Какое милашество. Самые счастливые", – написала ___prekrasnaya__yana.

"Он такой сладкий у вас. Обожаю", – прокомментировала tanya_zlatova20.

"Класс, мы тоже так лазим! Паровая швабра – огонь и наше все теперь", – отметила jagodzinskaya.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)