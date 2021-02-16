  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар не исключил, что уже сейчас находится в отношениях, и рассказал, когда у него в последний раз был секс.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар в программе "Без краватки", которая 13 февраля была опубликована на YouTube-канале "НЛО TV", заявил, что хочет создать семью.

"Как большинство людей, я хочу быть счастливым, гармоничным, реализованным. В принципе, во всех этих аспектах я чего-то для себя уже достиг, но хотел бы быть более полноценным. А для этого мне нужен партнер, нужна семья. Я не то чтобы никогда не стремился к семье, наоборот. Но жизнь сложилась по-другому. Хочу семью. Когда создам семью, я открою другого себя", – рассказал танцор.

Он подчеркнул, что сейчас, возможно, уже находится в отношениях, и уточнил, что секс с партнершей у него был накануне интервью.

ВИДЕО

Видео: НЛО TV / YouTube

Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

С 2007-го по 2010 состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.