Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь

На снимке дочь Гринта изображена со спины, сидя на кресле с надписью "Дом с прислугой" – названием сериала, в котором снялся актер.
"Оказывается, я отстой в Instagram. Но все равно с Новым годом! Спасибо всем вам за просмотр воссоединения Гарри Поттера. Так забавно оглядываться назад и делиться некоторыми из этих воспоминаний со всеми вами", – подписал он публикацию, которая собрала больше 780 тыс. лайков.
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Руперт Гринт родился 24 августа 1988 года в Харлоу (Эссекс, Англия). Гринт приобрел популярность после того, как исполнил одну из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере, воплотив на экране образ рыжеволосого волшебника Рона Уизли, друга Поттера.
В мае 2020 года актер стал отцом – 28-летняя актриса Джорджия Грум, с которой он состоит в романтических отношениях, родила ему дочь.
До 21 января 2022 года его последняя публикация в Instagram была опубликована 28 января 2021 года.