Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь

Руперт Гринт: Оказывается, я отстой в Instagram. Но все равно с Новым годом! Фото: dlmb_hp / Instagram

На снимке дочь Гринта изображена со спины, сидя на кресле с надписью "Дом с прислугой" – названием сериала, в котором снялся актер.

"Оказывается, я отстой в Instagram. Но все равно с Новым годом! Спасибо всем вам за просмотр воссоединения Гарри Поттера. Так забавно оглядываться назад и делиться некоторыми из этих воспоминаний со всеми вами", – подписал он публикацию, которая собрала больше 780 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rupert Grint (@rupertgrint)