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08 декабря, 2022
 
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Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала живот

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Саливанчук мать двоих детей
Саливанчук – мать двоих детей
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

37-летняя украинская актриса Анна Саливанчук 8 декабря опубликовала в Instagram Stories ролик, в котором продемонстрировала фигуру перед камерой.

Саливанчук предстала в белом бюстгальтере и брюках в клетку. Актриса приспустила их, продемонстрировав живот.

Она отметила, что похудела и брюки стали на нее велики.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram
Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

После начала войны России против Украины Саливанчук осталась в Украине. Она с детьми из Киева переезжала во Львов. В начале мая актриса вернулась в Киев.

Теги: сериал, фигура, студия Квартал 95, актриса, бюстгальтер, Анна Саливанчук, живот
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