Звезда сериала "Школа" Тринчер показала, как ее бойфренд Волошин справляет нужду прямо возле нее

Тринчер: Зая, ты чего писаешь тут при мне? Фото: Анна Тринчер / Facebook

"Вчера я знатно офигела от Саши", – подписала Тринчер первый снимок. На втором кадре она пригласила посмотреть, как выглядит "апогей ее отношений" с блогером, а на видео показала, как Волошин справил нужду возле нее.

"Зая, ты чего писаешь тут при мне?" – спросила она в кадре.

"Потому что я бы обоссался, если бы сейчас не пришел", – ответил Волошин.

Скриншот: annatrincher_official / Instagram