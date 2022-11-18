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18 ноября, 2022
 
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"Звездочка наша", "Как всегда, умничка". В сети обсуждают выступление Сердючки в Кишиневе

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Верка Сердючка: Кишинев, спасибо!
Верка Сердючка: Кишинев, спасибо!
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, 18 ноября в Instagram опубликовал подборку снимков, сделанных на концерте в Кишиневе (Молдова).

"Кишинев, спасибо! Нам нравится! До скорой встречи", – написал он.

"Звездочка наша", – прокомментировала подписчица anita_smail_.

"Андрей, как всегда, умничка. Австралия тоже ждет", – написала illana_lanaa.

Контекст:

Концерт Верки Сердючки в Кишиневе состоялся 16 ноября.

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Данилко остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской деятельностью, но не афиширует этого.

Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".

Теги: Украина, Молдова, концерт, Андрей Данилко, Кишинев, Верка Сердючка
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