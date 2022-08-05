Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото

"Наш с подружкой утренний кофе для ВСУ", – написала она.

На снимках Песик и Стадницкий запечатлены с полотенцами на голове и на груди, а также с чашками кофе в руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)