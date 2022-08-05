Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото

"Наш с подружкой утренний кофе для ВСУ", – написала она.
На снимках Песик и Стадницкий запечатлены с полотенцами на голове и на груди, а также с чашками кофе в руках.
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Песик и Стадницкий находятся в Украине. Они занимаются волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.
Песик ранее объясняла, что "Кофе для ВСУ" – это благотворительная акция для украинской армии. Перечислив деньги, равные стоимости кофе, можно помочь ВСУ.
"Одна чашка – 30 грн, 7,4 тыс. чашек – авто. Таким образом мы покупаем автомобили для наших ребят. Наша цель – одно авто в день! Спасибо всем, кто привлечен, это все вы", – объясняла Песик.