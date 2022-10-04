Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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Показ в грязи, обнаженка и сумка в виде пачки чипсов – самые интересные тренды завершившегося сезона недель мод в мире

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Дизайнеры создают все более необычные аксессуары
Дизайнеры создают все более необычные аксессуары
Фото: demnagram / Instagram

Сентябрь – месяц, в который все модники мира узнают, что им следует носить следующей весной и летом. Сегодня последний день Парижской недели моды. До этого модные показы прошли в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. "ГОРДОН" собрал новые модные тенденции и самые яркие выходы на подиум.

По мнению дизайнеров, в моду снова возвращаются нулевые.

Короткие юбки со складками, кроп-топы на тонких бретелях, напоминающие крылья бабочек, а также блестящие топы розовых цветов и полупрозрачные материалы. И пайетки везде. Вот на что следует обратить внимание модницам следующим летом, пишет Marie Claire.

Останутся актуальными брючные костюмы. В сезоне весна-лето – 2023 дизайнеры украсили их яркими принтами и поэкспериментировали с кроем жакетов, сделав асимметричную застежку, акцент на талии и объемные плечи, отмечает издание.

Будут популярными вырезы. Более того, они станут еще откровеннее, пишет сайт Viralife.

Открытые ноги, глубокое декольте, асимметрия на одно плечо – все это присутствовало в большинстве показанных коллекций. Нарочитая нагота – это уже не скандал, а must have.

В моду также войдут металлизированные ткани. Не утратят актуальности цветочный принт и яркие цвета. А "Тиффани" станет ключевым цветом нового сезона.

Следующим летом в моду опять вернутся джинсы с низкой посадкой и бахрома. Длина юбок – макси. Комбинации и корсетные платья, которые раньше носили лишь как нижнее белье, в новом сезоне уже заменят модникам рубашки и блузы, резюмирует Marie Claire.

Как это правильно носить, показала Prada. Она предложила сочетать прозрачную ночнушку c туфлями "Мэри-Джейн" на каблуке, рассказывает Elle.

А вот марка Saint Laurent не стала возвращаться в 2000-е и представила на подиуме что-то космически-фантастическое. Длинные кожаные плащи с подчеркнутой линией плеч, такие же пальто, платья длины макси, вытянутые солнцезащитные очки. Цветовая гамма приглушенная, темная – нетипичная для сезона весна-лето, пишет журнал Dress.

Виктория Бекхэм для новой коллекции вдохновлялась гардеробом своего мужа – футболиста Дэвида Бекхэма.

"Мужской силуэт – это часть нашей ДНК. Когда я думала об этом сезоне, мне в голову пришло довольно эклектичное сочетание хорошо одетых мужчин… конечно, сам мистер Бекхэм. Мне понравилась идея, что пара поделится своим праздничным гардеробом. Рубашка вашего партнера накинута на ваш купальник или платье-комбинацию", – цитирует дизайнера портал FWD.

Недели моды – это не только про моду, но и про шоу-бизнес. Большинство дизайнеров позаботились о том, чтобы в первом ряду у них на показах сидели звезды мировой величины. А то и вовсе ходили по подиуму.

Сенсацией этого модного парада стало возвращение на подиум супермодели 90-х Линды Евангелисты. Впервые за 15 лет манекенщица вышла на показе Fendi.

В качестве модели дебютировала актриса Кейт Бекинсейл.

Также на подиуме засветились бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс, рэпер Lil Nas X, супермодели Эмили Ратаковски, Джиджи и Белла Хадид, пишет CNN.

Канье Уэст тоже не отставал от бывшей, он открыл показ бренда Balenciaga, модели на котором ходили по подиуму по колено в грязи.

ВИДЕО
Видео: Balenciaga / YouTube

Концепцию шоу разъяснил сам дизайнер марки Демна Гвасалия.

На каждом кресле в зале, где проходил показ, была записка: "Это шоу – метафора поиска правды и приземленности", – цитирует дизайнера Vogue.ua.

Также Гвасалия представил новый аксессуар жизнерадостного цвета: сумку из телячьей кожи в виде пачки чипсов.

Однако главным шоу Парижской недели моды стал перформанс от бренда Coperni. На обнаженную модель Беллу Хадид на глазах у зрителей нанесли особую краску, которая, застыв, превратилась в платье.

Теги: Лондон, Нью-Йорк, Париж, мода, Милан, Канье Уэст, Джиджи Хадид, Белла Хадид, Линда Евангелиста, Неделя моды
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