Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов

Собственно для размягчения мяса понадобятся два ингредиента: лук и сода.

Пропорции ингредиентов:

мясо – 500 г;

лук – две головки среднего размера;

сода пищевая –1/3 ч. л.

Для жарки мяса и придания пикантности:

соль и специи – по вкусу;

масло подсолнечное для жарки.

Лук нарезают на полукольца и отправляют на сковороду с растительным маслом. Как только он слегка поджарится, добавляют пищевую соду. Лук сразу же начнет активно размягчаться, превращаясь в соус. К этой смеси на сковороду отправляют порезанное на небольшие кусочки мясо, добавив также соль и специи. Жарить мясо таким образом нужно на среднем огне от 20 до 40 минут.

Оставшийся маринад можно использовать как луковый соус для гарнира.