Бульвар Шоубиз
 
19 марта, 2023
 
Рецепты

"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья

 
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Печенье выпекается 30 минут при температуре 170 &deg;С
Печенье выпекается 30 минут при температуре 170 °С
Скриншот: Лілія Цвіт / YouTube

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео, в котором показала, как приготовить печенье "Ушки" из творога за 10 минут.

"Это печенье готовится за несколько минут без заморочек и получается просто отличным! Хрупкое, хрустящее, ароматное! Творожное тесто дает многослойность. Попробуйте! Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите", – анонсировала десерт блогер.

Для приготовления понадобится: 

  • 300 г домашнего творога; 
  • 150 г растопленного сливочного масла комнатной температуры; 
  • 220 г муки; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя; 
  • 4 ст. л сахара для присыпки; 
  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Смешиваем творог с растопленным маслом, добавляем просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оставляем его на 15 минут.

Рабочую поверхность посыпаем мукой и выкладываем половину теста. Раскатываем его в прямоугольник толщиной приблизительно 0,5 см. Посыпаем поверхность листа сахаром, смешанным с ванильным сахаром, а затем с двух сторон равномерно скручиваем лист в рулет. 

Рулет нарезаем на кусочки толщиной 1 см и с каждого кусочка формируем печенье, слегка сжимая края. Те же действия повторяем со второй частью теста.

Печенье выкладываем на застеленную пергаментом форму на расстоянии друг от друга и выпекаем 30 минут при температуре 170 °С.

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сахар, магазин, десерт, рецепт, рецепты, масло, творог
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