  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья

"Это печенье готовится за несколько минут без заморочек и получается просто отличным! Хрупкое, хрустящее, ароматное! Творожное тесто дает многослойность. Попробуйте! Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите", – анонсировала десерт блогер.

Для приготовления понадобится:

300 г домашнего творога;

150 г растопленного сливочного масла комнатной температуры;

220 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

4 ст. л сахара для присыпки;

1 ч. л. ванильного сахара.

Смешиваем творог с растопленным маслом, добавляем просеянную муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Оставляем его на 15 минут.

Рабочую поверхность посыпаем мукой и выкладываем половину теста. Раскатываем его в прямоугольник толщиной приблизительно 0,5 см. Посыпаем поверхность листа сахаром, смешанным с ванильным сахаром, а затем с двух сторон равномерно скручиваем лист в рулет.

Рулет нарезаем на кусочки толщиной 1 см и с каждого кусочка формируем печенье, слегка сжимая края. Те же действия повторяем со второй частью теста.

Печенье выкладываем на застеленную пергаментом форму на расстоянии друг от друга и выпекаем 30 минут при температуре 170 °С.

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