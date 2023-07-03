Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2023
 
Рецепты

Как приготовить соус бешамель за 10 минут. Упрощенный рецепт из пяти составляющих

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Соус бешамель дополнит овощные и рыбные блюда
Соус бешамель дополнит овощные и рыбные блюда
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте поделился упрощенным рецептом соуса бешамель, который можно приготовить за 10 минут.

"Такой соус идеально дополнит овощные и рыбные блюда, приготовленные на пару или в духовке, – написал Клопотенко. – Подавайте в горячем виде. Если соус остался, то можно поставить его в холодильник, а затем разогреть с добавлением небольшого количества молока. Сохраняйте готовый соус не более двух дней".

Продукты

  • 50 г сливочного масла; 
  • 50 г пшеничной муки; 
  • щепотка мускатного ореха; 
  • 500 мл молока; 
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в сотейнике.
  2. Добавьте муку и перемешайте венчиком.
  3. Подрумяньте в течение минуты, пока мука не станет золотистого цвета. 
  4. Влейте молоко, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки. 
  5. Добавьте соль, мускатный орех и варите около двух минут, пока соус не загустеет. 
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, соус, бешамель
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