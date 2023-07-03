Как приготовить соус бешамель за 10 минут. Упрощенный рецепт из пяти составляющих

"Такой соус идеально дополнит овощные и рыбные блюда, приготовленные на пару или в духовке, – написал Клопотенко. – Подавайте в горячем виде. Если соус остался, то можно поставить его в холодильник, а затем разогреть с добавлением небольшого количества молока. Сохраняйте готовый соус не более двух дней".
Продукты
- 50 г сливочного масла;
- 50 г пшеничной муки;
- щепотка мускатного ореха;
- 500 мл молока;
- соль по вкусу.
Приготовление
- Растопите сливочное масло в сотейнике.
- Добавьте муку и перемешайте венчиком.
- Подрумяньте в течение минуты, пока мука не станет золотистого цвета.
- Влейте молоко, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки.
- Добавьте соль, мускатный орех и варите около двух минут, пока соус не загустеет.