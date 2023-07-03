Как приготовить соус бешамель за 10 минут. Упрощенный рецепт из пяти составляющих

"Такой соус идеально дополнит овощные и рыбные блюда, приготовленные на пару или в духовке, – написал Клопотенко. – Подавайте в горячем виде. Если соус остался, то можно поставить его в холодильник, а затем разогреть с добавлением небольшого количества молока. Сохраняйте готовый соус не более двух дней".

Продукты

50 г сливочного масла;

50 г пшеничной муки;

щепотка мускатного ореха;

500 мл молока;

соль по вкусу.

Приготовление