Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла

Охладить

Дайте выпечке остыть. В это время воздух циркулирует и под формой, что поможет отделению ее содержимого. Следует убедиться, что пирог полностью пропечен. Это можно проверить с помощью зубочистки. Недопеченный пирог будет сложнее отделить от формы, не повредив его.

Помочь ножом

Отсоединить выпечку можно, проведя тонким острым ножом или лопаткой по краю. Это нужно делать медленно и аккуратно, чтобы не повредить изделие.

Перевернуть форму

Нужно взять большое плоское блюдо, накрыть им форму, затем перевернуть ее. Это поможет пирогу легко отсоединиться.