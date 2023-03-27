Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта

По словам Клопотенко, в супы можно добавлять анис, копченую паприку, а также сочетать между собой разные специи.
Анис
"Если вы добавите анис в бульон, он полностью раскроется и будет иметь необычный вкус", – отметил Клопотенко.
Кориандр
"Кориандр идеально и полностью поменяет вкус вашего супа", – уверяет эксперт.
Копченая паприка
Клопотенко отметил, что если в бульон добавить копченую паприку, его вкус будет напоминать бограч.
Микс специй
Сочетание аниса с корицей придаст блюду вкус вьетнамского супа Фо Бо, отметила эксперт.
"Благодаря этим специям вы можете каждый день менять вкус ваших супов", – подчеркнул Клопотенко.
Жареные морковь и лук под запретом
Клопотенко предостерег от добавления в супы зажарки из луки и моркови.
"Если вы жарите лук и морковь на подсолнечном масле, ваш суп будет иметь вкус зажарки", – резюмировал он.