Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2023
 
Рецепты

Какие специи следует добавить в суп, чтобы он стал вкуснее. Советы эксперта

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Благодаря специям вкус супа можно менять ежедневно
Благодаря специям вкус супа можно менять ежедневно
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко на своем канале в YouTube рассказал, как с помощью специй можно изменить вкус овощного супа.

По словам Клопотенко, в супы можно добавлять анис, копченую паприку, а также сочетать между собой разные специи.

Анис

"Если вы добавите анис в бульон, он полностью раскроется и будет иметь необычный вкус", – отметил Клопотенко.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кориандр

"Кориандр идеально и полностью поменяет вкус вашего супа", – уверяет эксперт.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Копченая паприка

Клопотенко отметил, что если в бульон добавить копченую паприку, его вкус будет напоминать бограч. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Микс специй

Сочетание аниса с корицей придаст блюду вкус вьетнамского супа Фо Бо, отметила эксперт. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Благодаря этим специям вы можете каждый день менять вкус ваших супов", – подчеркнул Клопотенко.

Жареные морковь и лук под запретом

Клопотенко предостерег от добавления в супы зажарки из луки и моркови.

"Если вы жарите лук и морковь на подсолнечном масле, ваш суп будет иметь вкус зажарки", – резюмировал он.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: ресторан, ресторатор, кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт, лук, морковь
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