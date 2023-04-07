Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре

Запеченный картофель подавать на стол лучше всего с чесночным или сырным соусом Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

"Блюдо, которое не требует много времени и средств. А еще оно невероятно вкусное", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты

6 картофелин;

1 ч. л. крахмала;

2 ст. л подсолнечного масла;

0,5 ч. л. сладкой паприки;

по 0,25 ч. л. гранулированного чеснока и перца;

щепотка острой паприки;

соль по вкусу.

Приготовление

моем и сушим картофель с кожурой;

нарезаем дольками и кладем в глубокую емкость, чтобы удобно было вымешивать;

добавляем крахмал, хорошо вымешиваем;

затем вливаем масло и еще раз перемешиваем;

добавляем все специи, кроме соли, вымешиваем и выкладываем на застеленный пергаментом противень;

запекаем в разогретой духовке при температуре 200 °С около 30 минут, после этого картофель необходимо посолить и запекать еще 10 минут;

картофель подавать на стол лучше всего с чесночным или сырным соусом.