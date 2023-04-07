Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре

"Блюдо, которое не требует много времени и средств. А еще оно невероятно вкусное", – анонсировала рецепт блогер.
Ингредиенты
- 6 картофелин;
- 1 ч. л. крахмала;
- 2 ст. л подсолнечного масла;
- 0,5 ч. л. сладкой паприки;
- по 0,25 ч. л. гранулированного чеснока и перца;
- щепотка острой паприки;
- соль по вкусу.
Приготовление
- моем и сушим картофель с кожурой;
- нарезаем дольками и кладем в глубокую емкость, чтобы удобно было вымешивать;
- добавляем крахмал, хорошо вымешиваем;
- затем вливаем масло и еще раз перемешиваем;
- добавляем все специи, кроме соли, вымешиваем и выкладываем на застеленный пергаментом противень;
- запекаем в разогретой духовке при температуре 200 °С около 30 минут, после этого картофель необходимо посолить и запекать еще 10 минут;
- картофель подавать на стол лучше всего с чесночным или сырным соусом.
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram