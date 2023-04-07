Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
Рецепты

Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре

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Запеченный картофель подавать на стол лучше всего с чесночным или сырным соусом
Запеченный картофель подавать на стол лучше всего с чесночным или сырным соусом
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления запеченного картофеля с кожурой.

"Блюдо, которое не требует много времени и средств. А еще оно невероятно вкусное", – анонсировала рецепт блогер.

Ингредиенты

  • 6 картофелин;
  • 1 ч. л. крахмала; 
  • 2 ст. л подсолнечного масла; 
  • 0,5 ч. л. сладкой паприки;
  • по 0,25 ч. л. гранулированного чеснока и перца;
  • щепотка острой паприки; 
  • соль по вкусу. 

Приготовление

  • моем и сушим картофель с кожурой;
  • нарезаем дольками и кладем в глубокую емкость, чтобы удобно было вымешивать;
  • добавляем крахмал, хорошо вымешиваем; 
  • затем вливаем масло и еще раз перемешиваем; 
  • добавляем все специи, кроме соли, вымешиваем и выкладываем на застеленный пергаментом противень;
  • запекаем в разогретой духовке при температуре 200 °С около 30 минут, после этого картофель необходимо посолить и запекать еще 10 минут;
  • картофель подавать на стол лучше всего с чесночным или сырным соусом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, картофель
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