Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Рецепты

"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Салат "Мимоза" должен настояться в холодильнике минимум четыре часа
Салат "Мимоза" должен настояться в холодильнике минимум четыре часа
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась в Instagram рецептом приготовлениях вкусного и нежного салата "Мимоза" в виде рулета.

Продукты:

  • три яйца;
  • 70 г сыра; 
  • две моркови; 
  • две картофелины; 
  • одна банка тунца; 
  • 100 г майонеза; 
  • специи, соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

  • морковь и картофель, яичные белки и желтки по-отдельности натираем на мелкой терке; 
  • на рабочую поверхность выкладываем пищевую пленку; 
  • на нее в форме прямоугольника выкладываем поочередно натертый желток, твердый сыр, морковь (не заполняя края), затем картофель (по периметру моркови), белок и смазываем каждый слой майонезом; 
  • в последнюю очередь в центр прямоугольника выкладываем консервированный тунец;
  • с помощью пищевой пленки формируем рулет; 
  • заворачиваем его в еще один слой пищевой пленки и оставляем в холодильники минимум на четыре часа.  

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, салат "Мимоза"
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