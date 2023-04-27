Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Рецепты

"Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Консистенция сгущенки регулируется временем уваривания молока с сиропом
Консистенция сгущенки регулируется временем уваривания молока с сиропом
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео, где показала, как приготовить "невероятно вкусную "домашнюю сгущенку.

"На вкус не сравнить с магазинной! Только все натуральное, домашнее. Домашнюю сгущенку можно консервировать и хранить три месяца", – рассказала блогер.

Продукты

  • 1 ст. воды; 
  • 1 кг сахара; 
  • 1 ч. л. соды; 
  • 2 ст. л. уксуса;
  • 3 л молока.

Приготовление

  • в большой кастрюле с толстым дном соединяем воду, сахар и уксус, перемешиваем и доводим на маленьком огне до кипения; 
  • после того как сироп закипит, а сахар растворится, добавляем молоко, перемешиваем и доводим до кипения, не отходя от плиты;
  • после закипания выключаем огонь на несколько секунд, а затем варим сгущенку с приоткрытой крышкой на среднем огне около 2,5 часов, время от времени помешивая;
  • готовую сгущенку переливаем в стерилизованные банки и закрываем крышками;
  • консистенция продукта регулируется временем уваривания.
ВИДЕО
Відео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, Лилия Цвит, сгущенное молоко
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