  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца

"На вкус не сравнить с магазинной! Только все натуральное, домашнее. Домашнюю сгущенку можно консервировать и хранить три месяца", – рассказала блогер.

Продукты

1 ст. воды;

1 кг сахара;

1 ч. л. соды;

2 ст. л. уксуса;

3 л молока.

Приготовление

в большой кастрюле с толстым дном соединяем воду, сахар и уксус, перемешиваем и доводим на маленьком огне до кипения;

после того как сироп закипит, а сахар растворится, добавляем молоко, перемешиваем и доводим до кипения, не отходя от плиты;

после закипания выключаем огонь на несколько секунд, а затем варим сгущенку с приоткрытой крышкой на среднем огне около 2,5 часов, время от времени помешивая;

готовую сгущенку переливаем в стерилизованные банки и закрываем крышками;

консистенция продукта регулируется временем уваривания.

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