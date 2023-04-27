  "Не сравнить с магазинной!" Пошаговый рецепт "невероятно вкусной" домашней сгущенки из натуральных продуктов, которая хранится три месяца

"На вкус не сравнить с магазинной! Только все натуральное, домашнее. Домашнюю сгущенку можно консервировать и хранить три месяца", – рассказала блогер.
Продукты
- 1 ст. воды;
- 1 кг сахара;
- 1 ч. л. соды;
- 2 ст. л. уксуса;
- 3 л молока.
Приготовление
- в большой кастрюле с толстым дном соединяем воду, сахар и уксус, перемешиваем и доводим на маленьком огне до кипения;
- после того как сироп закипит, а сахар растворится, добавляем молоко, перемешиваем и доводим до кипения, не отходя от плиты;
- после закипания выключаем огонь на несколько секунд, а затем варим сгущенку с приоткрытой крышкой на среднем огне около 2,5 часов, время от времени помешивая;
- готовую сгущенку переливаем в стерилизованные банки и закрываем крышками;
- консистенция продукта регулируется временем уваривания.
ВИДЕО
Відео: Лілія Цвіт / YouTube