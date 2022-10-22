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22 октября оккупанты нанесли ракетные удары по восьми регионам Украины. Инфографика

 
| Сегодня 21.27 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
22 октября российские оккупанты массово обстреляли территорию Украины ракетами и использовали дроны-камикадзе. Инфографику с обозначением мест попадания и приблизительных мест работы противовоздушной обороны разместило Общественное. Удары, в частности, зафиксированы в восьми областях страны по состоянию на 17.30. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сегодня враг запустил по Украине 36 ракет, большинство из них сбили.
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты
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