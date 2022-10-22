Минобороны Украины о российских обстрелах: Враг ничего не уяснил о сопротивлении украинцев

"Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения. Враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода. Но враг ничего не уяснил о сопротивлении украинского народа", – говорится в сообщении.
В украинском ведомстве отметили, что "одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей" и это агрессор демонстрировал неоднократно.
"Но этого недостаточно для их политического лидерства", – подчеркнули в Минобороны Украины.
The enemy has raised the stakes by destroying power plants and water supply facilities on the eve of winter. The enemy expects thousands of people to die from the cold. But the enemy hasn’t learned anything about the Ukrainian people's resistance.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.
В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетов, часть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.
Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в Черновицкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".