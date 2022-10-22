Минобороны Украины о российских обстрелах: Враг ничего не уяснил о сопротивлении украинцев

Минобороны Украины: Враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода Фото: mil.gov.ua

"Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения. Враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода. Но враг ничего не уяснил о сопротивлении украинского народа", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что "одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей" и это агрессор демонстрировал неоднократно.

"Но этого недостаточно для их политического лидерства", – подчеркнули в Минобороны Украины.

The enemy has raised the stakes by destroying power plants and water supply facilities on the eve of winter. The enemy expects thousands of people to die from the cold. But the enemy hasn’t learned anything about the Ukrainian people's resistance.

2/2 — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2022

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