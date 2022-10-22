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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины о российских обстрелах: Враг ничего не уяснил о сопротивлении украинцев

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Минобороны Украины: Враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода
Минобороны Украины: Враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода
Фото: mil.gov.ua

Ракетными ударами по энергетическим объектам Украины российские оккупанты "подняли ставки", заявило 22 октября в Twitter Министерство обороны Украины.

"Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения. Враг ожидает, что тысячи людей умрут от холода. Но враг ничего не уяснил о сопротивлении украинского народа", – говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что "одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей" и это агрессор демонстрировал неоднократно.

"Но этого недостаточно для их политического лидерства", – подчеркнули в Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма.

В Одесской области враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры, три человека пострадали. В Кировоградской области россияне попали ракетами по важным энергетическим объектам. В Хмельницком после взрывов пропало электричество, власти предупредили об отключении воды. В Волынской области – несколько прилетовчасть Луцка без света, энергетический объект "фактически уничтожен". В Ровенской области ударами повреждены электроподстанции, в Ровно и части области нет света. В Николаевской области враг ударил по двум объектам критической инфраструктуры.

Украинские военные сбили авиацией и средствами ПВО 18 ракет, сообщили в командовании Воздушных сил. В частности, ракеты сбили в ЧерновицкойКиевскойСумской и Черниговской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили. Он назвал происходящее "характерной тактикой террористов".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, электричество, Министерство обороны Украины, зима, Минобороны, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, крылатая ракета, российские оккупанты
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