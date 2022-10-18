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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год – Резников

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Все приоритетные направления бюджета до конца года будут профинансированы в полном объеме, заявил Резников
Все приоритетные направления бюджета до конца года будут профинансированы в полном объеме, заявил Резников
Фото: Олексій Резніков / Facebook

2022 год – экстремальный с точки зрения потребностей обороны, Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников, цитирует его пресс-служба МО 18 октября.

Так министр прокомментировал изменения в государственный бюджет на этот год в сфере обороны. Сегодня Верховная Рада одобрила проект закона, который вносит изменения в государственный бюджет и увеличивает расходы на безопасность и оборону на 387 млрд грн.

"Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме. В частности, денежное обеспечение военнослужащих, контракты на поставку оружия и боеприпасов, другие нужды. Это немаловажный элемент устойчивости нашей обороны", – заявил Резников.

Контекст:

В бюджете на 2023 год сфера обороны также будет одной из приоритетных, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.

Теги: Верховная Рада, бюджет, Алексей Резников
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