Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год – Резников

Так министр прокомментировал изменения в государственный бюджет на этот год в сфере обороны. Сегодня Верховная Рада одобрила проект закона, который вносит изменения в государственный бюджет и увеличивает расходы на безопасность и оборону на 387 млрд грн.
"Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме. В частности, денежное обеспечение военнослужащих, контракты на поставку оружия и боеприпасов, другие нужды. Это немаловажный элемент устойчивости нашей обороны", – заявил Резников.
В бюджете на 2023 год сфера обороны также будет одной из приоритетных, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на сектор безопасности Украины в 2023 году будет направлено более 1 трлн грн, "это будет приоритет №1". По его словам, социальные обязательства должны быть обеспечены в полном объеме, а все некритические расходы государства – сокращены.