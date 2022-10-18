Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год – Резников

Все приоритетные направления бюджета до конца года будут профинансированы в полном объеме, заявил Резников Фото: Олексій Резніков / Facebook

Так министр прокомментировал изменения в государственный бюджет на этот год в сфере обороны. Сегодня Верховная Рада одобрила проект закона, который вносит изменения в государственный бюджет и увеличивает расходы на безопасность и оборону на 387 млрд грн.

"Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме. В частности, денежное обеспечение военнослужащих, контракты на поставку оружия и боеприпасов, другие нужды. Это немаловажный элемент устойчивости нашей обороны", – заявил Резников.