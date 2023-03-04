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Инфографика

К украинскому проекту "Хочу жить" за полгода работы обратилось 9836 желающих сдаться в плен. Инфографика

 
| Сегодня 22.10 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 3 марта на горячую линию украинского государственного проекта "Хочу жить" – единого центра для обращений российских военнослужащих, желающих добровольно сдаться в плен, – поступило 9836 обращений, сообщил Telegram-канал проекта. Согласно инфографике, чаще всего на сайт "Хочу жить" заходили пользователи из Москвы. Также в топ-10 вошли оккупированные РФ территории трех регионов Украины. О запуске проекта "Хочу жить" сообщалось 18 сентября 2022 года.
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Москва, телефоны, плен, война России против Украины, военнослужащий, обращение
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