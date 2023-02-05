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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сайт проекта "Хочу жить" в январе посетило 5,6 млн пользователей

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В январе количество обращений в проект "Хочу жить" выросло почти на 50%
В январе количество обращений в проект "Хочу жить" выросло почти на 50%
Фото: ЕРА

В январе сайт проекта "Хочу жить", который помогает российским оккупантам сдаться в плен в Украине, чтобы не погибнуть на войне, посетили 5,6 млн пользователей, большинство которых – из России. Об этом 2 февраля проинформировал в Telegram украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Количество обращений в проект координационного штаба для сдачи в плен российских военных "Хочу жить" растет. Сайт проекта "Хочу жить" в январе посетило 5,6 млн пользователей, 4,7 млн которых – из России и 350 тыс. – из Украины (преимущественно с временно оккупированных территорий)", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что "наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей РФ", а среди жителей Украины подавляющее большинство – жители Донецкой области и Автономной Республики Крым.

"Только из [оккупированного] города Севастополя сайт проекта в январе посетило 59 тыс. пользователей. За все время работы проекта с 15 сентября 2022 года поступило более 7600 обращений россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины. В январе 2023 года количество обращений выросло почти на 50%", – сказано в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В декабре 2022 года на сайт проекта "Хочу жить" зашло 2,05 млн пользователей, из них почти 1,7 млн посещений зафиксировано с территории РФ.

Контекст:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в сентябре 2022 года проинформировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных россиян

Алгоритм сдачи в плен состоит из нескольких этапов. Россияне делают предварительный звонок по телефону горячей линии "Хочу жить", заявляя, что не хотят воевать, или оставляют обращение и свои данные в чат-боте проекта в Telegram. Потом сотрудники проекта передают эту информацию украинским спецслужбам и те обеспечивают вывод сдавшихся в плен на безопасную территорию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Севастополь, война, Москва, Санкт-Петербург, военные, телефоны, горячая линия, плен, сайт, война России против Украины, чат-бот, звонок, обращение, россияне
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