В январе количество обращений в проект "Хочу жить" выросло почти на 50% Фото: ЕРА

"Количество обращений в проект координационного штаба для сдачи в плен российских военных "Хочу жить" растет. Сайт проекта "Хочу жить" в январе посетило 5,6 млн пользователей, 4,7 млн которых – из России и 350 тыс. – из Украины (преимущественно с временно оккупированных территорий)", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что "наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей РФ", а среди жителей Украины подавляющее большинство – жители Донецкой области и Автономной Республики Крым.

"Только из [оккупированного] города Севастополя сайт проекта в январе посетило 59 тыс. пользователей. За все время работы проекта с 15 сентября 2022 года поступило более 7600 обращений россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины. В январе 2023 года количество обращений выросло почти на 50%", – сказано в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В декабре 2022 года на сайт проекта "Хочу жить" зашло 2,05 млн пользователей, из них почти 1,7 млн посещений зафиксировано с территории РФ.