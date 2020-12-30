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Мариуполь, Днепр, Буча. "Чесно" составило рейтинг украинских городов по их новогодним тратам. Инфографика

Наибольшую сумму в перерасчете на каждого жителя города в Украине потратили на новогодние праздники в Буче Киевской области – 108 грн. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря данные движения "Чесно". В абсолютных цифрах выделенные Бучским горсоветом 3,97 млн грн находятся на третьем месте, а на первых двух – Мариуполь (12,3 млн грн) и Днепр (5 млн грн). Всего "Чесно" анализировало бюджеты 19 городов.
 
| Сегодня 21.31
Теги: Новый год, рейтинг, бюджет, Мариуполь, Днепр, праздники, горсовет, Чесно, Буча, Новый год 2021
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