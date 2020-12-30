Мариуполь, Днепр, Буча. "Чесно" составило рейтинг украинских городов по их новогодним тратам. Инфографика
Наибольшую сумму в перерасчете на каждого жителя города в Украине потратили на новогодние праздники в Буче Киевской области – 108 грн. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 декабря данные движения "Чесно". В абсолютных цифрах выделенные Бучским горсоветом 3,97 млн грн находятся на третьем месте, а на первых двух – Мариуполь (12,3 млн грн) и Днепр (5 млн грн). Всего "Чесно" анализировало бюджеты 19 городов.
Члены сборной Украины по футболу снялись в ролике – поздравлении с Новым 2021 годом. Видео опубликовано 30 декабря на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Пожелания в новом году озвучили футболисты Андрей Пятов, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Виктор Циганков, Тарас Степаненко и Сергей Кривцов, а также помощник главного тренера Андреа Мальдера. "Успехов сборной в 2021 году, особенно на Евро 2020", – пожелал, в частности, Кривцов. Участники съемок были одеты в футболки сборной.→
Новогодняя елка, украшенная игрушками, становится для кота объектом охоты и непреодолимого интереса. Чтобы елка осталась целой, а кошка – невредимой, существует несколько способов изолировать их друг от друга.→
Украинская писательница, журналистка Лада Лузина, ссылаясь на исследования украинских этнографов, рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что на самом деле наступление нового года украинцы должны встречать в дни Василя и Маланки. →
На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с украинской писательницей и журналисткой Ладой Лузиной. Интервью записали по Skype, оно продолжалось около часа. Во время интервью Лузина говорила о новогодних праздниках, рассказала, как правильно наряжать елку, как лучше встречать Новый год, чтобы он был успешным, в кого переодеваться на Маланку, чем отличаются Дед Мороз, Святой Николай и Санта-Клаус, а также о новогодних фейках и мистичности в политике.→
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