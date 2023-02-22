С начала полномасштабного вторжения РФ госбюджет Украины получил от ее партнеров $37 млрд. Инфографика

Госбюджет Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года получил от международных партнеров в общей сложности более $37 млрд, сообщило 22 февраля Министерство финансов Украины. Согласно опубликованной ведомством инфографике, наибольшее финансирование предоставили за этот период США ($12,99 млрд) и Евросоюз ($11,2 млрд). Страны ЕС помогают Украине и по отдельности.
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