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С начала полномасштабного вторжения РФ госбюджет Украины получил от ее партнеров $37 млрд. Инфографика

 
| Сегодня 21.40 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Госбюджет Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года получил от международных партнеров в общей сложности более $37 млрд, сообщило 22 февраля Министерство финансов Украины. Согласно опубликованной ведомством инфографике, наибольшее финансирование предоставили за этот период США ($12,99 млрд) и Евросоюз ($11,2 млрд). Страны ЕС помогают Украине и по отдельности.
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, госбюджет, война, Министерство финансов, вторжение, война России против Украины, финансы, Евросоюз, финансирование, ЕС
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