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Самый качественный газ в Украине – в Харьковской области. Инфографика

 
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Самая высокая в Украине средневзвешенная теплота сгорания зафиксирована в январе в Харьковской области, сообщил 7 февраля Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). По данным компании, в харьковском регионе этот показатель составляет 8315 ккал/м³, а средний по стране – 8229 ккал/м³ при норме не ниже 7800 ккал/м³. Хуже всего качество газа во Львовской области – 8160 ккал/м³. В ОГТСУ отметили, что анализы проводят 53 лаборатории, и подчеркнули, что у их компания нет технической возможности менять качество газа.
Теги: газ, Харьковская область, Львовская область, регионы, Оператор газотранспортной системы Украины
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