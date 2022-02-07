Самый качественный газ в Украине – в Харьковской области. Инфографика

Самая высокая в Украине средневзвешенная теплота сгорания зафиксирована в январе в Харьковской области, сообщил 7 февраля Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). По данным компании, в харьковском регионе этот показатель составляет 8315 ккал/м³, а средний по стране – 8229 ккал/м³ при норме не ниже 7800 ккал/м³. Хуже всего качество газа во Львовской области – 8160 ккал/м³. В ОГТСУ отметили, что анализы проводят 53 лаборатории, и подчеркнули, что у их компания нет технической возможности менять качество газа.
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