В 2020 году ГБР направило в суд почти 600 обвинительных актов относительно правоохранителей. Инфографика

1 сентября, 2020 19.31

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что решение Конституционного Суда о неконституционности указа о его назначении не должно иметь никаких юридических последствий, иначе это может привести к коллапсу правоохранительной системы. Он отметил, что в Украине есть целый ряд должностей, на которые назначает президент без прописанных на то в Конституции полномочий.