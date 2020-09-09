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В 2020 году ГБР направило в суд почти 600 обвинительных актов относительно правоохранителей. Инфографика

За восемь месяцев 2020 года Государственное бюро расследований направило в суд 556 обвинительных актов относительно правоохранителей. Об этом ведомство сообщило 9 сентября. Это число больше, чем за весь 2019 год. Чаще всего следователи ГБР передавали в суд дела о правонарушениях полицейских и таможенников. Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года.
 
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Теги: правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, полицейский, обвинительный акт, суд, ГБР
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