В 2020 году ГБР направило в суд почти 600 обвинительных актов относительно правоохранителей. Инфографика
За восемь месяцев 2020 года Государственное бюро расследований направило в суд 556 обвинительных актов относительно правоохранителей. Об этом ведомство сообщило 9 сентября. Это число больше, чем за весь 2019 год. Чаще всего следователи ГБР передавали в суд дела о правонарушениях полицейских и таможенников. Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года.
По словам внефракционного нардепа Гео Лероса, на допросе в Госбюро расследований ему и его адвокату "сразу стало понятно", что речь идет о политическом преследовании со стороны президента Владимира Зеленского.→
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что решение Конституционного Суда о неконституционности указа о его назначении не должно иметь никаких юридических последствий, иначе это может привести к коллапсу правоохранительной системы. Он отметил, что в Украине есть целый ряд должностей, на которые назначает президент без прописанных на то в Конституции полномочий.→
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