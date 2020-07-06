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Преимущества ЖБ изделий в строительстве

На основе ЖБ блоков на сегодняшний день построено около 80% зданий и сооружений.

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Потребителей привлекает простота монтажа и невысокая стоимость элементов
Потребителей привлекает простота монтажа и невысокая стоимость элементов

Популярность использования при возведении конструкций именно железобетонных изделий https://lidertrans.com.ua/produkcija/zhbi продиктована не только возможностью сократить срок строительства: применение ЖБ модулей позволяет повысить качество, надежность и долговечность строений.

Классификация ЖБИ и их характеристики

Железобетонные изделия представляют собой готовую монолитную продукцию, состоящую из арматурного каркаса, залитого цементным раствором. Каркас элементов изготавливают исключительно из стали, ведь только этот материал способен выдерживать повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Армирование бетона позволяет улучшить многие характеристики материала (например, усилить противостояние сжатию, растяжению и скручиванию).

На сегодняшний день в сфере строительства применяют:

  • монолитные,
  • сборные,
  • сборно-монолитные конструкции.

Среди номенклатуры, которая выпускается в промышленных масштабах заводами по изготовлению ЖБИ, наибольшей популярностью у покупателей пользуются несколько видов конструкций.

Металлические прутья основы скрепляют между собой при помощи сварки. Это делает каркас достаточно жестким и предупреждает деформацию возведенных элементов сооружений. Особое устройство каркаса из стали позволяет надежно удерживать цементную смесь внутри ячеек, благодаря чему конструкции из железобетона отличаются долговечностью и устойчивостью к внешним факторам.

Технология армирования бетона в зависимости от типа и вида изделий, сферы их применения и прочих факторов, влияющих на условия эксплуатации конструкций в дальнейшем, может иметь ряд принципиальных отличий. При изготовлении обрешетки каркаса обязательно учитываются все условия, в которых ЖБИ будет находиться в дальнейшем. В ходе подготовительных работ обязательно производится оценка предельно допустимых уровней нагрузки на готовые конструкции.

Сфера применения элементов и конструкций из ЖБИ

Сфера применения изделий из бетона весьма широкая. В процессе строительства частных и коммерческих зданий и сооружений, а также для благоустройства прилегающей территории, применяют:

  • бордюры;
  • забивные сваи;
  • колодезные кольца;
  • перемычки;
  • дорожные плиты;
  • плиты перекрытия;
  • ступени;
  • фундаментные блоки.

Элементы из железобетона могут использоваться при постройке зданий и сооружений любого целевого предназначения, ведь сборно-монолитные модули являются универсальными в применении. На основе ЖБ блоков возводятся не только несущие конструкции и перекрытия, стены и фундамент, но и части коммуникаций.

Преимущества и недостатки использования ЖБИ

Основными характеристиками, благодаря которым конструкции из железобетона так востребованы в процессе строительстве жилых и промышленных объектов, считаются:

  1. Долговечность. Нормативный срок эксплуатации элементов из железобетона высокого качества приближен к 50 годам. При этом, при условии отсутствия воздействия внешних факторов, модули и малые архитектурные формы могут служить намного дольше.
  2. Способность выдерживать повышенные нагрузки. Благодаря тому, что бетон имеет высокий предел прочности на сжатие, а сталь легко переносит воздействия в виде растяжения, использование ЖБИ не ограничивается одной сферой.
  3. Устойчивость к воздействию внешних факторов. Конструкции и элементы, изготовленные из железобетона, не разрушаются даже при сейсмических колебаниях (подземных толчках различной интенсивности и частоты). Также ЖБ конструкции легко переносят снижение температур, повышенную влажность и устойчивы к ультрафиолету.
  4. Негорючесть. Железобетон относится к слабо воспламеняющемуся типу материалов, поэтому конструкции из бетона не теряют свою прочность и форму после воздействия огня и высоких температур.
  5. Универсальность. Относительная простота монтажа и возможность использовать в строительстве уже готовые элементы (плиты, опоры, лестничные марши, перемычки и пр.) делает модули из железобетона очень востребованными на рынке.

Кроме вышеприведенных преимуществ, потребителей привлекает простота монтажа и невысокая стоимость элементов. Использование готовых фундаментных блоков позволяет отказаться от использования жидкого бетона и дает возможность продолжить строительство сразу после укладки монолитных модулей на площадке.

Одним из недостатков ЖБИ является их массивность и вес. Загружать и разгружать, а также укладывать изделия на строительных участках возможно только с помощью спецтехники. Для транспортировки блоков и конструкций из бетона применяются спецмашины, которые позволяют перевозить блоки и изделия аккуратно. Недостатками использования ЖБИ считают такие характеристики, как высокий показатель теплопроводности и низкие звукоизоляционные качества, но с учетом того, что бетон легко утеплить (вместе с тем сделать его более "глухим") применение плит остается на высоком уровне.

Приобретение ЖБИ в Киеве и области

Купить по выгодной цене железобетонные изделия высокого качества, способные выдерживать повышенные нагрузки, жители Киева и Киевской области могут в компании "ЛидерТрансБуд". Оформить заказ можно по телефону +38 (068) 300 11 88 или в нашем офисе, расположенном по адресу г. Киев, ул. Белицкая, 72.

Наши консультанты помогут сделать правильный выбор конструкции, а также в короткие сроки оформят доставку материала на строительство выбранных элементов. У нас также можно заказать спецтехнику для погрузки и выгрузки ЖБИ, а также оборудование и машины, применяемые на строительных объектах.

Теги: строительство, технологии
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