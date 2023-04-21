Продвижение сайта позволяет улучшить его видимость в поисковых системах, увеличить трафик, привлечь новых посетителей и повысить конверсии Фото: depositphotos.com

Что такое SEO-продвижение сайта

SEO – это один из методов продвижения сайтов в интернете, при котором улучшают техническое состояние веб-ресурса и качество его наполнения в соответствии с требованиями Google. Эти требования называются факторами ранжирования. Официального перечня всех факторов не существует, это “внутренняя кухня” поисковика. Однако большинство из них удалось определить опытным путем.

Поскольку в борьбе за топ выдачи участвуют десятки сайтов (не берем в расчет те, которые начинаются с пятой-шестой страницы), конкуренция очень жесткая. Ваши оппоненты тоже оптимизируют свои веб-ресурсы, что резко повышает требования к качеству проработки сайтов.

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С чего начинается SEO-оптимизация сайта

SEO-оптимизация любого сайта всегда должна начинаться с тщательной аналитики и постановки целей. Аналитика позволяет понять состояние ниши, стратегии конкурентов и собственные возможности. Исходя из этого формируются цели с указанием значений измеряемых показателей и с обозначением временных рамок. Цели должны быть достижимыми, с поправкой на форс-мажорные обстоятельства.

Объекты начальной аналитики для SEO-продвижения сайта:

законодательство страны, в которой продвигаете веб-ресурс;

целевая аудитория;

сайты конкурентов;

внешняя ссылочная масса вашего сайта;

позиции веб-ресурса в поисковой выдаче по основным запросам.

Для чего нужна поисковая оптимизация

SEO-оптимизация сайта способствует повышению качества как самого веб-ресурса, так и его наполнения. Это положительно сказывается на пользовательском опыте. Кроме того, Google отдает приоритет оптимизированным сайтам при расчете ранжирования. А чем выше позиция веб-ресурса в поисковой выдаче по запросам потенциальных клиентов, тем выше вероятность того, что пользователи перейдут на сайт и ознакомятся с его содержимым.

Таким образом, продвижение сайтов в Google необходимо для повышения эффективности сайта и привлечения дополнительной целевой аудитории, что поможет расти бизнесу и увеличит прибыль.

Почему SEO-продвижение сайта выгодно

Продвижение сайта позволяет улучшить его видимость в поисковых системах, увеличить трафик, привлечь новых посетителей и повысить конверсии. Кроме того, SEO укрепляет доверие к веб-ресурсу, так как топовые позиции в выдаче в глазах пользователей свидетельствуют о престиже и успешности компании.

Что включает SEO: этапы поискового продвижения сайтов

Поисковое продвижение сайта затрагивает все аспекты его функционирования: от формирования структуры веб-ресурса до названий графических файлов на страницах. Распишем подробнее процессы SEO:

Аналитика – исследование конкурентов, целевой аудитории, позиций в ранжировании и ссылочного профиля. Наполнение семантического ядра – подбор ключевых слов во всех возможных вариациях и разделение их по кластерам. Технический SEO-аудит – проверка скорости загрузки страниц, настроек индексации, заполненности метатегов, адаптивности. А также поиск ошибок 404, зеркал, некорректных редиректов и дублей. Техническая оптимизация – исправление ошибок, обнаруженных в ходе аудита, внедрение внутренней перелинковки, карты сайта и микроразметки. Оптимизация контента: распределение ключевых слов, улучшение EAT-факторов, структурирование текстов и повышение их уникальности. На этом же этапе оптимизируют изображения с помощью тега alt, сжатия размера файлов и использования в их названии ключевых слов. Улучшение юзабилити – переработка дизайна, структуры сайта, упрощение ключевых механик. Внешняя оптимизация – получение обратных ссылок, использование аутрич-текстов и крауд-маркетинга.

Оптимизация сайтов является динамичным и постоянно меняющимся процессом, поскольку алгоритмы поисковых систем регулярно обновляются. Поэтому эффективное SEO-продвижение требует постоянного мониторинга и анализа результатов, чтобы быстро адаптироваться к изменениям и продолжать улучшать позиции сайта в поисковых системах.