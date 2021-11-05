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"Дарница" в Telegram запустила канал о здоровье

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"Дарница" выбрала Telegram из-за быстрого роста охвата на территории Украины
"Дарница" выбрала Telegram из-за быстрого роста охвата на территории Украины
Фото: depositphotos.com

Фармацевтическая компания "Дарница" объявила о запуске с 3 ноября Telegram-канала, который посвящен повседневной заботе о здоровье и актуальным вопросам про COVID-19.

В пресс-службе отметили, что при помощи общедоступной цифровой платформы в компании намерены повысить общую осведомленность украинцев о причинах возникновения и способах профилактики наиболее распространенных заболеваний и расстройств. Telegram-канал "Дарниця: просто про здоров’я" уже содержит ряд советов по улучшению качества сна и укреплению иммунитета, а также информацию о длительных негативных эффектах коронавирусного заболевания – так называемом пост-COVID-19 синдроме.

"Дарница" выбрала Telegram из-за быстрого роста охвата на территории Украины: по данным исследования Kantar CMeter, за последние пять лет охват аудитории интернет-пользователей в возрасте от 14 до 70 лет возрос с 17% до 86%.

"Мы в фармацевтической компании "Дарница" уверены, что здоровая нация – счастливая нация. Поэтому выбрали самый современный, трендовый канал коммуникации, чтобы говорить с украинцами о самом важном – об их здоровье – простым и положительным способом", – заявила директор департамента маркетинговых коммуникаций предприятия Ирина Лерман.

В фармкомпании подчеркнули, что все публикации в Telegram будут носить исключительно информационный характер и ни в коем случае не будут содержать указаний по самодиагностике или самолечению. В случае появления симптомов заболевания специалисты "Дарницы" советуют немедленно обратиться к врачу.

Контекст:

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология, решение проблем боли. В течение 2015–2020 годов "Дарница" выпустила на рынок 50 фармацевтических брендов.

Теги: здоровье, помощь, Telegram, коронавирус, Darnitsa Group
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