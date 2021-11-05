"Дарница" в Telegram запустила канал о здоровье

В пресс-службе отметили, что при помощи общедоступной цифровой платформы в компании намерены повысить общую осведомленность украинцев о причинах возникновения и способах профилактики наиболее распространенных заболеваний и расстройств. Telegram-канал "Дарниця: просто про здоров’я" уже содержит ряд советов по улучшению качества сна и укреплению иммунитета, а также информацию о длительных негативных эффектах коронавирусного заболевания – так называемом пост-COVID-19 синдроме.

"Дарница" выбрала Telegram из-за быстрого роста охвата на территории Украины: по данным исследования Kantar CMeter, за последние пять лет охват аудитории интернет-пользователей в возрасте от 14 до 70 лет возрос с 17% до 86%.

"Мы в фармацевтической компании "Дарница" уверены, что здоровая нация – счастливая нация. Поэтому выбрали самый современный, трендовый канал коммуникации, чтобы говорить с украинцами о самом важном – об их здоровье – простым и положительным способом", – заявила директор департамента маркетинговых коммуникаций предприятия Ирина Лерман.

В фармкомпании подчеркнули, что все публикации в Telegram будут носить исключительно информационный характер и ни в коем случае не будут содержать указаний по самодиагностике или самолечению. В случае появления симптомов заболевания специалисты "Дарницы" советуют немедленно обратиться к врачу.