"Дарница" внедрила в работу корпоративную соцсеть, разработанную Facebook

"Часть стратегии фармацевтической компании "Дарница" – развивать корпоративную культуру путем внедрения современных средств коммуникации. Важно строить внутренние коммуникации с позиции диалога, когда каждый имеет право голоса и чувствует свою причастность к общей цели", – отметили в компании.

В "Дарнице" добавили, что часть сотрудников – персонал в лабораториях, на складах, а также водители – редко пользуются даже электронной почтой и общаются с узким кругом коллег. Внедрение корпоративной соцсети даст возможность каждому работнику участвовать в совместных обсуждениях или онлайн-мероприятиях и быстро узнавать рабочую информацию.

"Внедрение такого современного средства коммуникации, как Workplace, для нас – естественный и сознательный выбор на пути трансформации, готовности к будущему и обеспечения дальнейшего роста "Дарницы", – объяснила директор по управлению персоналом компании Елена Соколова. – Возможность открытого диалога между топ-руководством и сотрудниками, обмен идеями и новостями, возможность найти единомышленников или друзей по интересам – все это качественно меняет контекст, в котором работаем, к лучшему".

В пресс-службе сообщили, что за месяц использования новой для компании соцсети ее сотрудники уже оставили более тысячи сообщений и комментариев.