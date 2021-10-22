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"Дарница" внедрила в работу корпоративную соцсеть, разработанную Facebook

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Внедрение корпоративной соцсети даст возможность каждому работнику участвовать в совместных обсуждениях или онлайн-мероприятиях
Внедрение корпоративной соцсети даст возможность каждому работнику участвовать в совместных обсуждениях или онлайн-мероприятиях
Фото: fakty.ua

В течение месяца почти 95% персонала фармацевтической компании "Дарница" присоединились к корпоративной социальной сети Workplace, разработанной Facebook. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе "Дарницы". Продукт Facebook для корпораций призван улучшить коммуникацию руководства с подчиненными и вовлечь в информационный обмен каждого сотрудника.

"Часть стратегии фармацевтической компании "Дарница" – развивать корпоративную культуру путем внедрения современных средств коммуникации. Важно строить внутренние коммуникации с позиции диалога, когда каждый имеет право голоса и чувствует свою причастность к общей цели", – отметили в компании.

В "Дарнице" добавили, что часть сотрудников – персонал в лабораториях, на складах, а также водители – редко пользуются даже электронной почтой и общаются с узким кругом коллег. Внедрение корпоративной соцсети даст возможность каждому работнику участвовать в совместных обсуждениях или онлайн-мероприятиях и быстро узнавать рабочую информацию.

"Внедрение такого современного средства коммуникации, как Workplace, для нас – естественный и сознательный выбор на пути трансформации, готовности к будущему и обеспечения дальнейшего роста "Дарницы", – объяснила директор по управлению персоналом компании Елена Соколова. – Возможность открытого диалога между топ-руководством и сотрудниками, обмен идеями и новостями, возможность найти единомышленников или друзей по интересам – все это качественно меняет контекст, в котором работаем, к лучшему".

В пресс-службе сообщили, что за месяц использования новой для компании соцсети ее сотрудники уже оставили более тысячи сообщений и комментариев.

Контекст:

Facebook представил новую социальную сеть для бизнеса – корпоративный сервис Workplace – 10 октября 2016 года. Цель разработки – упрощение коммуникации между сотрудниками. Сообщения доступны только внутри компании для коллег, в сети можно проводить конференции и презентации. Приложение также работает на мобильных платформах iOS и Android.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Теги: Facebook, соцсети, работа, соцсеть, Darnitsa Group
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