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Фантастический зверь, которого в Европе и Америке приручили и живут с ним бок о бок в безопасности. Правильно, это страхование!

Для большинства украинцев первое знакомство происходит благодаря обязательному виду страхования, например, ОСАГО. В поиске подходящей компании будущий клиент сталкивается с различными мифами.

Чем дороже продукт, который вы приобретаете, тем более надежной должна быть страховая компания
Чем дороже продукт, который вы приобретаете, тем более надежной должна быть страховая компания
Фото: pzu.com.ua

Говорят, что на оформление полиса нужно очень много времени. На самом деле многие страховые продукты сегодня доступны онлайн. Всего несколько кликов – и полис у вас на почте. "ПЗУ Украина" – лидер* рынка по электронным полисам ОСАГО в 2018-м, 2019-м и первом полугодии 2020 года. 

А еще говорят, что страховщики не выплачивают, а порядок начисления выплаты окутан тайной. На самом деле проверенные временем компании дорожат своей репутацией и показатель страховых выплат для них действительно важен. "ПЗУ Украина" по итогам** первого полугодия 2020 года –№1 по уровню выплат среди украинских страховых компаний, а возможность проверки статуса страхового дела клиентам компании доступна на сайте 24/7.

Переизбыток информационного шума сегодня особенно актуален, и страховой рынок – не исключение. Большое количество сайтов – с отзывами, происхождение и правдивость которых сложно проверить, при этом рынок переполнен предложениями, иногда приближающими стоимость полиса страхования к среднему чеку визита в ресторан бюджетного уровня.

Однако гораздо реже встречается информация о том, что львиная доля из стоимости полиса уходит на резервы, которыми страховщик покрывает будущие убытки клиента. Сегодня средний бюджет на ремонт автомобиля по ОСАГО составляет более 19 500 грн (выплаты ОСАГО за девять месяцев 2020 года среди страховых компаний Украины), и в условиях пандемии такие расходы могут стать весомой нагрузкой для бюджета семьи. В сравнении со стоимостью полиса сумма риска стоит того, чтобы обратиться к надежному страховщику. 

ТОП-три признака надежности страховщика: 

  1. Наличие прозрачной финансовой отчетности, которая подтверждается аудиторами "Большой четверки";
  2. Стабильная история развития компании на страховом рынке Украины;
  3. Крепкие корни с материнской компанией в Европе.

Также весомым позитивным показателем является благотворительная деятельность компании. Группа "ПЗУ Украина" поддерживает социальные инициативы, детские дома и больницы Украины. Благотворительность особенно важна в такое турбулентное время, как сейчас.

Наличие страховки – это наручные часы люксового бренда

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Фото: pzu.com.ua

Чем дороже продукт, который вы приобретаете, тем более надежной должна быть страховая компания. Наличие долгой истории означает, что компания нарабатывает свою репутацию десятилетиями. Прозрачная отчетность, подтвержденная аудиторской компанией с мировым именем, указывает, что страховая компания работает на рынке для долгосрочного развития. 

"Внезапная болезнь, необходимость в ремонте или компенсации нанесенного ущерба – это расходы сложно контролируемые и дорогостоящие. И страховой полис позволяет получить поддержку в таких ситуациях. "ПЗУ Украина" более 26 лет на рынке страхования Украины, а история материнской компании PZU пишется более 200 лет. Мы хорошо понимаем вес обязательств страховой компании, и наша стратегия развития объединена главной идеей – сформировать долгосрочные и доверительные отношения с клиентом", – говорит Марек Бабицкий, член правления страховой компании "ПЗУ Украина".

*-согласно отраслевому рейтингу Insurance TOP

**-согласно отраслевому рейтингу Insurance TOP

Теги: страхование, ОСАГО
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