Как бороться с апатией. Советы телеведущих Рабчуна, Витвицкой, Гринчука, Гордеева, Онуфрийчук, Ванниковой и Мирошниченко

Как заметил Владимир Рабчун, апатия – распространенная реакция мозга на постоянный стресс. Она мешает человеку полноценно функционировать, поэтому важно понимать, что это состояние можно преодолеть.

"Я стараюсь не думать о временных границах завершения войны. Есть здесь и сейчас. Война окончится победой Украины! Стараюсь дозировать информацию. Первые несколько дней после нападения я с головой погружался в непрерывный информационный поток, но понял, что это занимает большую часть моего времени и отнимает последние силы. Начал делать перерывы, появились энергия и желание что-то делать. Советую всем сконцентрироваться на важном. Это может быть все что угодно – волонтерство, домашние дела, интересная книга или физические нагрузки, которые могут улучшить самочувствие", – заявил он.

Владимир Рабчун. Фото предоставлено пресс-службой телеканала "1+1"

По мнению Соломии Витвицкой, чтобы апатия не наступила, нужно занять все свое время важными делами.

"Мой совет – ищите себе занятие, что полезного можно сделать. Например, работа, волонтерство или спорт. Это будет лучшее решение", – отметила она.

Святослав Гринчук признался, что в первые недели после начала войны не мог делать привычные вещи. Потому решил найти собственный метод вернуть интерес к жизни.

"Я не мог в первые недели после начала бомбардировок ни фильмы смотреть, ни на книгах концентрировать внимание. Тогда решил зайти с другого конца – делать то, что раньше делал редко: выискивал довольно сложные рецепты приготовления еды, взял запыленную гитару, попытался придумать несколько мелодий и спел песню об Украине, которую написал сам", -- рассказал он.

Гринчук посоветовал искать свой рецепт борьбы с апатией, но не отчаиваться и не опускать руки.

"Попытайтесь делать какие-то несложные вещи, присущие вам в мирное время – читать книги, поливать цветы, слушать музыку – в зависимости от того, что вы любите", – подытожил он.





Святослав Гринчук и Соломия Витвицкая. Фото предоставлено пресс-службой телеканала "1+1"

По мнению Егора Гордеева, побороть апатию помогут длительные прогулки.

"Лично я читать не могу, смотреть художественное или документальное кино на другую тематику, чем военную – тоже. У меня очень простая история – я теперь всюду хожу пешком. Даже когда очень далеко. На работу и по работе. Просыпаюсь специально на час раньше и наматываю круги. Это разгоняет кровь и заставляет отвлекаться. Я и до войны любил думать, когда ходил. А сейчас это единственный мой метод хоть чуть-чуть успокоиться", – признался он.





Егор Гордеев. Фото предоставлено пресс-службой телеканала "1+1"

Иванна Онуфрийчук призналась, что от стресса она не могла есть и у нее пропало желание что-то делать, заботиться о себе.

"Я сама себя перенастроила и вынудила переключиться. Во-первых, установила график для просмотра новостей. Выделяю на это несколько часов в день, а не как это было прежде, с утра до ночи. Смотрю только официальные источники. Во-вторых, хорошо помогают в борьбе с апатией физические нагрузки", – рассказала она.

Ведущая добавила, что психологически становится легче, когда помогаешь другим.

"Это называется теория маленьких дел – каждый день делаешь что-нибудь полезное для других и для себя. В целом важно заботиться о себе – поддерживать здоровье, высыпаться, не пропускать приемы пищи, доставлять себе маленькие удовольствия", – отметила она.





Иванна Онуфрийчук. Фото предоставлено пресс-службой телеканала "1+1"

Как заявила Ирина Ванникова, важно найти точку опоры. Это может быть работа, хобби, близкие, изучение нового.

"Я начала бегать. Максимум сколько я пробегаю сейчас – три километра. Это плюс-минус полчаса, но для меня это уже ритуал. Не любите бегать или делать физические упражнения – убирайте, копайтесь в огороде, помойте пол, сотрите пыль, сложите вещи. Это тоже уже какая-то деятельность, и она успокаивает", – рассказала она.





Ирина Ванникова. Фото предоставлено пресс-службой телеканала "1+1"

Тимур Мирошниченко убежден, что нужно жить здесь и сейчас, верить в победу.

"Самое главное – не останавливаться, что-то делать. Если есть возможность выполнять свои прямые обязанности, идеально! Если нет, все равно что-нибудь делайте. Лучше руками и на открытом воздухе", – порекомендовал он.

Телеведущий также посоветовал начинать планировать "свое завтра, свое лето, свою жизнь в новой Украине".