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Как быстро успокоить ребенка во время стресса

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Необходимо прежде всего осознавать, что взрослые в ответе за детей
Необходимо прежде всего осознавать, что взрослые в ответе за детей
Фото: depositphotos.com

Стресс, в котором находятся родители и окружающие, передается и ребенку. Дети часто имитируют поведение взрослых, поэтому могут проникнуться тревожностью и страхом близких. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как снять тревожность у себя и ребенка.

Необходимо прежде всего осознавать, что взрослые в ответе за детей. И это относится не только к материальному обеспечению, а и созданию психологического комфорта. Поэтому не стоит впадать в панику при ребенке. В первую очередь важно показать ему, что он под защитой, что бы ни происходило.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нужно найти условные якоря безопасности. Например, иметь под рукой любимые игрушки ребенка. Можно сделать их персонажами какой-то истории. В стрессовой ситуации переключить свое внимание на этого героя и сочинить новый виток его приключений.

Если приходится прятаться в бомбоубежище во время воздушной тревоги, не следует сидеть молча или озвучивать вслух свои переживания. Говорите ребенку, что скоро тревога закончится, стройте планы на ближайшее будущее.

Психолог программы "Несокрушимая мама" от "Фонда Маша" Ольга Коптева предложила сделать дыхательное упражнение "Бабочка", которое поможет преодолеть стресс. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба фонда.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нужно скрестить руки на груди ладонями вниз так, чтобы большие пальцы находились во впадинах между ключицами. Следует поочередно легко постукивать по телу пальцами рук. Делая это упражнение вместе с ребенком, на каждом постукивании лучше считать или что-то говорить. Например, "Все. Хорошо" или "Я – молодец".

Дышать следует глубоко и выполнять постукивания все медленнее, постепенно успокаиваясь. Делать упражнение рекомендуют от двух до 10 минут.

Это упражнение помогает восстановить внутреннее спокойствие. Если делать его лежа, можно быстрее уснуть. Также его можно делать во время панических атак.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: бомбоубежище, дети, психология, безопасность, паника, психолог, родители, мама
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