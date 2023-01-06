Как не замерзнуть во время зимней прогулки

1. Теплая одежда

Важно одеваться по погоде. Чтобы не чувствовать дискомфорт, важно позаботиться о том, чтобы нигде не задувал ветер. Поэтому не забывайте укутаться шарфом, надеть шапку. В первую очередь охлаждаются конечности, поэтому важно надевать теплые носки и перчатки. Лучше, чтобы в их составе была шерсть.

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На случай лютых морозов стоит надевать также согревающее белье с шерстью в составе. За счет покалывания ворсинок шерсти происходит приток крови к поверхности кожи, и это дарит чувство тепла. Стоит соблюдать также правило многослойности. Несколько свитеров – теплее чем один, поскольку под каждым из них сохраняется прослойка теплого воздуха, который защищает от переохлаждения.

2. Не гулять голодными

Зимой организм тратит больше энергии – на согревание. Поэтому возьмите с собой перекус или подкрепитесь во время прогулки.

3. Согреваться горячими напитками

Если, гуляя, вы почувствовали, что замерзаете, быстро согреться поможет теплое питье: различные чаи, кофе, молоко с медом. Не стоит употреблять алкоголь – это может дать обратный эффект, вплоть до обморожения, поскольку он расширяет сосуды, а на холоде они сужаются. Это способно вызвать спазм и ухудшить циркуляцию крови.

4. Адаптация к холоду

Если вы не привыкли долго гулять на холодном воздухе, начинайте с коротких прогулок. Постепенно их длительность можно увеличить. Продумывайте маршрут так, чтобы на нем были места, куда можно зайти согреться.

Фото: depositphotos.com

5. Больше двигаться

Прогулка при холодной погоде должна быть активной. Стоя на одном месте, вы быстрее замерзнете. Зимой можно придумать массу развлечений – как неспешные прогулки по городу, так и различные игры, особенно если вы гуляете с детьми.