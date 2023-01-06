Как не замерзнуть во время зимней прогулки

1. Теплая одежда
Важно одеваться по погоде. Чтобы не чувствовать дискомфорт, важно позаботиться о том, чтобы нигде не задувал ветер. Поэтому не забывайте укутаться шарфом, надеть шапку. В первую очередь охлаждаются конечности, поэтому важно надевать теплые носки и перчатки. Лучше, чтобы в их составе была шерсть.
На случай лютых морозов стоит надевать также согревающее белье с шерстью в составе. За счет покалывания ворсинок шерсти происходит приток крови к поверхности кожи, и это дарит чувство тепла. Стоит соблюдать также правило многослойности. Несколько свитеров – теплее чем один, поскольку под каждым из них сохраняется прослойка теплого воздуха, который защищает от переохлаждения.
2. Не гулять голодными
Зимой организм тратит больше энергии – на согревание. Поэтому возьмите с собой перекус или подкрепитесь во время прогулки.
3. Согреваться горячими напитками
Если, гуляя, вы почувствовали, что замерзаете, быстро согреться поможет теплое питье: различные чаи, кофе, молоко с медом. Не стоит употреблять алкоголь – это может дать обратный эффект, вплоть до обморожения, поскольку он расширяет сосуды, а на холоде они сужаются. Это способно вызвать спазм и ухудшить циркуляцию крови.
4. Адаптация к холоду
Если вы не привыкли долго гулять на холодном воздухе, начинайте с коротких прогулок. Постепенно их длительность можно увеличить. Продумывайте маршрут так, чтобы на нем были места, куда можно зайти согреться.
5. Больше двигаться
Прогулка при холодной погоде должна быть активной. Стоя на одном месте, вы быстрее замерзнете. Зимой можно придумать массу развлечений – как неспешные прогулки по городу, так и различные игры, особенно если вы гуляете с детьми.