Как сделать День святого Валентина незабываемым

В День влюбленных нужно не забыть сделать памятное селфи Фото: depositphotos.com

Украсить жилище

Ко Дню святого Валентина можно украсить дом символами праздника: сердцами, поцелуйчиками, купидонами. В зависимости от вкуса можно или оторваться по полной, развесив светящиеся гирлянды и воздушные шары, или ограничиться несколькими тематическими композициями и статуэтками с надписями Love.

Воссоздать атмосферу первого свидания

Этот вариант особенно хорош для пар, отношения которых длятся долго. Таким образом удастся освежить в памяти первые чувства и впечатления. Игра в первое свидание может стать интересным опытом и веселым времяпрепровождением. Для особой достоверности атмосферы, в которой зарождались чувства, стоит надеть одежду, похожую на ту, в которой вы впервые отправились на свидание.

Фото: depositphotos.com

Можно встретиться на месте первой встречи, а затем прогуляться по самым красивым улицам города, попить на улице горячий кофе или чай и отправиться в кино.

Запланировать поход в ресторан или ужин дома

Можно посетить любимый ресторан или выбрать новое место с экзотической кухней. Желательно заранее узнать, готовит ли заведение специальную программу к празднику, и забронировать стол.

Для ужина дома можно заказать ресторанную еду или приготовить ее самостоятельно. В День святого Валентина совместная готовка станет интересным вариантом. Можно проявить фантазию и украсить блюда в стилистике праздника, придав им форму сердец.

Фото: depositphotos.com

Для сервировки стола стоит выбрать красивую посуду, тематические салфетки и скатерть, поставить статуэтки или небольшие цветочные композиции.

Закачать романтическую музыку

Лучше добавить в трек-лист разные мелодии: и для романтического ужина, и для горячих танцев. Это позволит создать расслабляющую и интригующую атмосферу. Подойдет разнообразная музыка – от лаунжевых мелодий до блюза и босановы.

Найти приятные занятия для души и тела

О развлекательной романтической программе вечера стоит подумать заранее. Хорошей идеей будет просмотр совместных фотографий и видеозаписей. Они возродят в памяти забавные и трогательные моменты. В память о вечере можно сделать праздничные селфи, записать на видео друг другу слова любви и рассказать о лучших качествах партнера.

Если вы уже в достаточно близких отношениях, можно вместе принять ванну или сделать друг другу массаж. Раскованность и пикантность моменту придадут ароматы. А мерцающий живой огонь создаст и ощущение праздника, уюта, и интима. Главное – соблюдать пожарную безопасность.